Steph en An gaan op zoek naar hun biologische vader: “De afkomst van een stuk vlees is beter te traceren dan die van een donorkind”

Zwanger worden van een spermadonor is tegenwoordig allang geen uitzondering meer. Wanneer donorkinderen ouder worden, willen ze vaak weten waar de helft van hun genen vandaan komt. De Antwerpse Steph Raeymaekers en An Peeters begrijpen niet waarom anoniem donorschap niet verboden wordt, zoals in Nederland. “Blijkbaar staat de kinderwens van een ouder boven het recht van een kind om zijn beide biologische ouders te kennen.”

Steph Raeymaekers (38) was 25 jaar toen ze ontdekte dat haar vader niet haar échte vader was. “Een tante had zich versproken op een familiefeest. Ze had te veel gedronken en had de vriendin van mijn broer ...