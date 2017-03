Paula Marckx wordt 91, maar heeft geen tijd en goesting om stil te zitten: “Ik wil gewoon oud worden, maar jong sterven”

Berchem -

Paula Marckx stelt begin volgende week haar nieuwe boek Jonger oud worden voor. Paula is 91 en spreekt uit ervaring. Ze zou Paula niet zijn, mocht ze met dat boek geen stof willen doen opwaaien. Want was zij niet jarenlang directeur van het World Trade Center in Antwerpen? Was ze niet de eerste BOM-moeder? Was ze niet die jonge

alleenstaande moeder die België in Straatsburg op de knieën dwong? En die op haar 84ste een relatie had met Jeff Hoeyberghs?