Motorrijder en automobilist gaan met elkaar op de vuist

Arendonk - Bij een geval van verkeersagressie op de Kloosterbaan in Arendonk zijn donderdag een motorrijder en een automobilist zwaar met elkaar op de vuist gegaan. De bestuurder van de wagen moest met de ziekenwagen worden afgevoerd. Beide vijftigers uit Arendonk worden verdacht van het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen.

Het incident deed zich donderdag rond 15.15u voor aan het kruispunt van de Kloosterbaan met de Bergen en Schutterstraat. Beide voertuigen hadden zich eerder gekruist. De motorrijder, die richting Ravels reed, meende dat de automobilist zijn bocht iets te fel had afgesneden en hem in gevaar had gebracht. De 54-jarige motorrijder maakte rechtsomkeer en vlak voor het kruispunt moest ook de 59-jarige bestuurder van de personenwagen stoppen.

“Een discussie mondde al snel uit in trek- en duwwerk en vervolgens in een vechtpartij”, zegt een politiewoordvoerder. “Toen onze manschappen ter plaatse kwamen, was het gevecht voorbij. De automobilist liep verwondingen op aan de vinger en is met de ziekenwagen weggevoerd. De motorrijder is meegenomen voor verhoor. In deze zaak is niemand aangehouden.”

Volgens een buurtbewoner bloedde de automobilist ook uit het hoofd. De kemphanen uit Arendonk moeten zich later verantwoorden voor de rechter.