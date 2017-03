De favoriete Antwerpse plekjes van Lieven Maesschalck: “Ik gebruik de stad als mijn praktijk”

Antwerpen - Lieven Maesschalck (53) hielp ooit menige Rode Duivel weer het veld op en heel wat topsporters en amateurs snellen voor hun blessures naar zijn praktijk Move to Cure op het Eilandje. Maar de kinesist trekt voor zijn werk ook vaak naar buiten. “Het strand van Sint-Anneke, de haven, het park in Berchem, het Wezenbergzwembad... Overal neem ik mijn patiënten mee naartoe. Ik gebruik de stad als mijn praktijk.”

De lente is duidelijk op komst en de eerste zonnestralen schijnen al over het Bonapartedok. Terwijl we met Lieven Maesschalck afspreken aan het MAS, zweten zijn patiënten in zijn praktijk aan de overkant. ...