Dus jij dacht dat make-up aanbrengen in de trein al moeilijk was?

Jezelf opmaken in de wagen of trein: misschien heb je zelf al ondervonden dat het geen sinecure is. Deze vrouw heeft er alvast geen last van, want zelfs op het dak van een overdekte snorfiets krijgt ze haar make-up on fleek.

De Filipijnse blogster Anne Custodio heeft een extreem vaste hand en dat komt goed van pas als je je wil opmaken in een voertuig dat over een hobbelige weg rijdt. Zij werkt haar look tot in de puntjes af op het dak van een overdekte motorfiets.

Van een primer, foundation, concealer, poeder, blush, bronzer, wenkbrauwpotlood, oogschaduw, eyeliner, mascara, contouring en een beetje lippenstift: Custodio ziet er na zes minuten op en top geschminkt uit. Ze heeft zelfs nog even tijd om de rollers uit haar lokken te halen en de wind in haar krullen te laten spelen. Eén keer kreeg ze het moeilijk: toen er een tak van een exotische plant los in haar gezicht vloog.

Verbluffend om naar te kijken, wat momenteel al meer dan twee miljoen mensen deden, maar absoluut niets om zelf uit te proberen.