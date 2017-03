Manchester City-trainer Guardiola heeft goed nieuws over Vincent Kompany

Vincent Kompany is na heel wat blessurezorgen opnieuw fit, maar toch komt hij bij Manchester City niet aan spelen toe. Woensdag moest hij vanuit de tribune toekijken hoe zijn ploegmaats in de Champions League door Monaco uit het toernooi werden geknikkerd.

“Ik liet hem uit de kern omdat hij een tijd geblesseerd is geweest. Het zou een risico zijn om hem erbij te nemen als hij weer geblesseerd zou raken”, legde Pep Guardiola, coach van de Citizens, vrijdag uit tijdens een persbabbel. “Dat is de reden waarom ik een beetje meer tijd met hem vraag. Ik wil zeker zijn. Maar we zijn heel blij met de progressie die hij maakt”, vervolgde de Catalaan.

Kompany werd vrijdag ook door Roberto Martinez gepasseerd voor de duels van de Rode Duivels tegen Griekenland (25/03) en Rusland (28/03). “Vincent traint wel, maar mist matchritme”, legde de bondscoach uit.