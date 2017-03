Team van Leef(je)wijzer toont weg naar gezonde levensstijl

Ranst - De Broechemse groepspraktijk Leef(je)wijzer zet op zaterdag 18 maart de deuren open in Streep 23. Tussen 11u en 19u kan u er terecht voor een gratis stoelmassage of een workshop aromatherapie.

Bart Danneels en zijn vrouw Jo Fermie kochten de woning in Streep 23 ruim twee jaar geleden en bouwden het pand om tot een plek waar mensen terecht kunnen die op zoek zijn naar gezondheidsbegeleiding,vorming en coaching. “We werken hier met vijf mensen die elk hun eigen specialisatie hebben. Ik geef dieptemassage. Daarmee kan je spierspanning verminderen en bewegingsklachten aanpakken. Geert Kiebooms verzorgt de acupunctuur en versterkt op die manier de energie van organen en ingewanden. Voor voetreflexologie hebben we Benjamin De Preter. Zo’n behandeling ontspant en vitaliseert het lichaam. Ook voor Bach bloemen remedies en stress management en ademhalingsbegeleiding kunnen mensen bij ons terecht. Sarah Debruyne neemt dat deel van de praktijk voor haar rekening” zegt Bart Danneels.

De naam van de groepspraktijk Leef je wijzer kan op diverse manier verklaard worden. “ Een wijzer is een pijl die in een bepaalde richting wijst. We proberen te wijzen in de richting van een gezonde en evenwichtige leefwijze. Je kan het ook als een aanmaning lezen om wijzer te leven en goed zorg te dragen voor lichaam en geest. Verder gaan we ervan uit dat je nooit te oud bent om te leren.” Stelt Bart

Veel nek- rug- en schouderklachten

Problemen die bij Leef(je)wijzer nu het meest behandeld worden zijn rug-,nek en schouderklachten. “Een behandeling duurt soms drie kwartier en we proberen de klachten zo ruim mogelijk te zien. Hoofdpijn kan zo veel oorzaken hebben dat je heel wat over de patiënt moet weten voor je tot een behandeling kan overgaan. Dat is ook het voordeel van de groepspraktijk waar we samen problemen kunnen bekijken. Bovendien betekent een team ook extra steun. Met zijn vijven kan je meer aan dan één individu.”besluit Geert.

http://www.leefjewijzer.be