Kruibeke -

Het is vandaag Pyjamadag. Dan vraagt de organisatie Bednet aan alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs om in pyjama naar school te komen. Bednet wil zo alle kinderen die langdurig ziek zijn een hart onder de riem steken. Dankzij Bednet kunnen die kinderen van thuis uit toch de lessen volgen, via een webcam. In Kruibeke trokken de leerlingen vandaag al de pyjama aan, voor Noah.