Mechelen voert tijdelijke parkeerkaart voor verbouwers in

Mechelen - Wie in Mechelen een woning aan het verbouwen of renoveren is, kan voor 100 euro een tijdelijke parkeerkaart aanschaffen. “Het proefproject komt er op vraag van de verbouwers zelf”, zegt schepen van Mobiliteit, Marina De Bie (Groen).

De stad Mechelen start met een proefproject voor het uitreiken van tijdelijke parkeerkaarten in betalende en blauwe parkeerzones. Doelpubliek zijn toekomstige bewoners van een woning in de stad en die er nog niet gedomicilieerd zijn, maar er verbouwingen in doen.

Het aantal Mechelaars blijft de laatste jaren sterk groeien. Dit is vooral te wijten aan het feit dat er veel nieuwe Mechelaars komen wonen. Mensen die een huis kopen of een huurcontract tekenen gaan evenwel niet altijd meteen in hun woning wonen.

“Heel veel mensen kiezen er voor om hun woning een opknapbeurt te geven, voor ze erin gana wonen. Soms moet de elektriciteit vernieuwd worden, nieuwe kamers bij gecreëerd, extra isolatie aangebracht of grote schilderwerken. Dat is uiteraard een goede zaak. Bewonerskaarten zijn er evenwel alleen voor personen die hun domicilie op het adres in kwestie hebben. Om te vermijden dat mensen die zelf hun toekomstige woning verbouwen, telkens moeten betalen of maar een beperkte tijd kunnen parkeren, kunnen ze nu een tijdelijke parkeerkaart aanvragen”, zegt schepen van Mobiliteit, Marina De Bie (Groen).

De tijdelijke parkeerkaart is 6 maanden geldig en kost 100 euro. Er kan evenwel slechts voor één nummerplaat per adres zo’n kaart worden aangevraagd. “De stad wil er geenszins een handeltje van maken. Het is een dienstverlener naar toekomstige Mechelaars toen”, zegt De Bie.

Info over de aanschaf van deze tijdelijke parkeerkaarten bij Indigo, tel. 015-34.27.30.