Gerecht onderzoekt dubieuze nederlaag van KV Kortrijk

Agenten van de federale politie gingen gisteren op bezoek bij voetbalclub KV Kortrijk. Ze willen weten of enkele spelers zich vorige zondag bewust lieten verliezen tegen Moeskroen. Door de 0-2-nederlaag kon de Henegouwse club zich op het nippertje redden in eerste klasse. Voor het tweede jaar op rij al. En dat kan volgens de speurders geen toeval zijn.

Een vogel voor de kat. Dat leek Moeskroen drie weken geleden na alweer een nederlaag in de Jupiler Pro League. Met nog twee speel­dagen te gaan, telden de Henegouwers vier punten achterstand op voorlaatste Westerlo. Maar door twee spectaculaire overwinningen in de laatste twee speeldagen, tegen Standard en in Kortrijk, wist de club zich op het nippertje te handhaven in eerste. Een stunt waar volgens de speurders een reukje aan zit. Met name de laatste wedstrijd op Kortrijk kende een bizar scoreverloop.

In de eerste helft scoorde Moeskroen erg makkelijk de 0-1, vroeg in de tweede helft maakte Kortrijk-verdediger Vladimir Kovacevic een owngoal zoals je die maar weinig ziet. Door de 0-2-zege degradeerde niet Moeskroen maar Westerlo naar eerste klasse B.

Agenten van de federale politie gingen donderdag langs in Kortrijk. Ze spraken met bestuursleden en spelers over de bewuste fasen van zondag. “Het ging niet om een verhoor, wel om een informatief gesprek”, zegt Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns. “Ik vrees dat we de agenten niet veel vooruit hebben kunnen helpen. Simpelweg omdat er geen aanwijzingen zijn.”

De agenten behoren tot de cel voetbalfraude van de federale politie. In het geval van Kortrijk-Moeskroen gaat het niet om gokfraude maar om sportieve omkoping. Speurders geloven dat het contact tot stand is gekomen via een netwerk van voetbalmakelaars. Die controleren verschillende spelers in verschillende clubs en kunnen zo de competitie beïnvloeden.

De match in Kortrijk is een kluif voor de onderzoekers. De ongezonde verstrengeling van belangen van makelaars en clubs is dan weer een uitdaging voor de voetbalbond.

Ook vorig jaar al

Vorig jaar al schreeuwde Oud­Heverlee Leuven moord en brand. De Leuvense fusieclub verdween uit eerste klasse na een gelijkaardige ontsnapping van Moeskroen. OHL probeerde via de voetbalbond zijn gelijk te halen door Moeskroen ervan te beschuldigen in handen te zijn van makelaars. Een praktijk die het bondsreglement verbiedt.

De zaak kwam voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Dat concludeerde dat “er wel een aantal onrustwekkende elementen is, maar dat men daaruit niet kan opmaken dat Moeskroen in handen is van tussenpersonen of makelaars”.