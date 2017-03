Davina (21) boegbeeld van ‘Benetiet’-campagne: “Als ik één vrouw kan overtuigen, ben ik tevreden”

De Antwerpse Davina Simons is drager van het erfelijke borstkankergen BRCA1 en wil dit najaar een preventieve dubbele borstamputatie en een borstreconstructie ondergaan. Op 23 april loopt ze als gezicht van de campagne ‘I run for Boobs’ mee in de Antwerp Ten Miles. “Als ik één vrouw kan overtuigen om zich te laten testen, is mijn opzet geslaagd”, zegt de 21-jarige studente rechten.

Sommigen zullen schrikken als ze het verhaal van Davina lezen, want nog niet iedereen in haar omgeving is op de hoogte. “Toch heb ik niet lang moeten nadenken om als gezicht van de Benetiet-campagne met ...