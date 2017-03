Selfservice restaurant met biologisch aanbod op bovenverdieping Stadsfeestzaal

Op de bovenverdieping van de Stadsfeestzaal op de Meir is een nieuw selfservice restaurant geopend. La Palace wil zich profileren met organische en biologische groenten.

Door het faillissement van de Nederlandse V&D-groep moest restaurant La Place, op de bovenverdieping van de Antwerpse Stadsfeestzaal, in januari 2016 de deuren sluiten. “Het heeft tien maanden geduurd vooraleer we de sleutel terugkregen en geïnteresseerden konden ontvangen”, zegt Steven Bervoets, center manager van de Stadsfeestzaal.

“Maar eens dat het geval was vonden we snel een overnemer. La Palace is een nieuwe keten voor biologisch, lekker en betaalbaar eten, die zich voor haar naam liet inspireren door ons Antwerpse shoppingpaleis.”

De investeerder is afkomstig uit de regio, maar houdt zich liever op de achtergrond. “Hij koos bewust voor een eerste vestiging in zijn thuisstad, maar wil op termijn ook uitbreiden naar andere steden. In België ligt immers nog een markt open voor een selfservice restaurant met verse, biologische ingrediënten.”

Op amper drie maanden tijd werd de bovenverdieping van de Stadsfeestzaal volledig vernieuwd. “Hoewel het om een selfservice concept gaat, zet het restaurant zich af tegen de huidige fastfoodcultuur”, weet Bervoets. “Mensen kunnen kiezen voor een snelle hap, maar mogen ook rustig hun tijd nemen. Vandaar dat er bewust werd gekozen voor een warm, huiselijk interieur met donkere kleuren. Bovendien beschikt het restaurant over twee aantrekkelijke vergaderzaaltjes, waar organisaties en bedrijven een lunchvergadering kunnen organiseren.”