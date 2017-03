Geel in shock door plotse dood cafébaas ‘Koen van de Post’

Geel - De 46-jarige Koen Jansen, mogelijk de bekendste cafébaas van Geel, kwam donderdag om het leven toen hij met zijn sportwagen op de E314 onder een vrachtwagen reed.

Koen Jansen was donderdag rond 3.30u met zijn Porsche op weg naar huis na een avondje met vrienden, toen hij op de E314 in Bekkevoort achteraan op een rijdende vrachtwagen botste. De sportwagen kwam vast te zitten onder de oplegger. De voertuigen kwamen pas 150 meter verder op de pechstrook tot stilstand. De ravage was enorm. Voor de Kempenaar kon geen hulp meer baten. Het parket van Leuven stelde een verkeersdeskundige aan, maar het werd donderdag niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren.

In Geel wordt met ontzetting op de tragische dood gereageerd. Koen Jansen was misschien wel de bekendste cafébaas van de Barmhartige Stede. De horecamicrobe kreeg hij van thuis uit mee: zijn ouders baatten de populaire zaak de Posthoorn in Geel uit. Jansen en zijn echtgenote Katrien startten zelf brasserie De Post op, wat hem ook de roepnaam ‘Koen van de Post’ opleverde. Om het pand op de westzijde van de Markt op te knappen, verhuisden ze in 2014 de hele zaak naar de oostkant. Daar is het nog altijd een publiekstrekker.