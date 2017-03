Vandaag al kan verkenner Edith Schippers beginnen aan de voorbereiding van een nieuwe Nederlandse regering. Die zal er niet meteen zijn, want de kiezer heeft de kaarten bijzonder moeilijk gelegd. Toch waren deze verkiezingen een opsteker voor de democratie.

Vooreerst was er de hoge opkomst. Hier en daar moesten zelfs stembrieven worden bijgedrukt. Niemand was verplicht om zijn stem uit te brengen, maar de Nederlanders wisten wat er op het spel stond en namen hun verantwoordelijkheid.

Verfrissend waren ook de toespraken van de politici nadat de uitslag woensdagavond bekend werd gemaakt. Elke partijleider begon zijn speech met gelukwensen of woorden van troost voor de tegenstander. Toen dolenthousiaste aanhangers van GroenLinks begonnen te jouwen bij de naam Mark Rutte, werden ze door de grote winnaar Jesse Klaver terechtgewezen, waarna hij ook nog even Geert Wilders feliciteerde. En de toespraak die de totaal verslagen Lodewijk Asscher hield, was ronduit indrukwekkend: geen enkele uithaal, alleen maar respect.

Maar voor rechtgeaarde democraten waren deze verkiezingen vooral een opsteker omdat de populistische anti-islam en anti-Europese partij PVV niet de grootste van Nederland geworden is. Heel Europa heeft de verkiezingsstrijd gevolgd met de focus op één man: Geert Wilders. Als hij de grootste zou worden, zou dat de weg vrijmaken voor andere populisten in Europa. Misschien hebben we ons te zeer op Wilders gefixeerd en te weinig gekeken naar de verkiezingsstrijd tussen de democratische partijen die probeerden een antwoord te bieden op de onvrede van de Nederlanders. Mark Rutte bood dat antwoord met een flink rechts discours.

Jesse Klaver

Intussen blies Jesse Klaver met zijn charisma het linkse politieke gedachtegoed nieuw leven in, en herwonnen D66 en CDA het vertrouwen door verder te bouwen op hun stevige fundamenten. Wilders zelf trok zich terug in zijn tweets, nam maar twee keer deel aan een debat en verscheen nauwelijks nog in het openbaar. Het leek alsof hij dacht dat de overwinning al binnen was. En dat mag een politicus nóóit denken, zelfs een superster als Geert Wilders niet.

Hij heeft deze verkiezingen niet gewonnen, maar hij is ook niet weggeblazen. Zijn partij is nog altijd de tweede grootste. Welk kabinet ook aantreedt, de schaduw van Wilders zal erboven hangen. En het matige succes van Wilders betekent ook niet dat het populisme in Europa nu overwonnen is. Maar de verkiezingen in Nederland hebben wel bewezen dat geen enkel land zich er zomaar hoeft aan over te geven. En dat is al heel wat.