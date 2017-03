Proximus-gebouw op Meir is verkocht

Antwerpen - Het Proximus-gebouw op de Meir is van eigenaar veranderd. Eind 2019 komt het enorme pand vrij en krijgt het een nieuwe functie. Op het gelijkvloers komen handelszaken. De rest van het gebouw wordt een mix van kantoorruimtes en appartementen.

Het enorme Proximus-gebouw, op de hoek van de Meir en de Jezusstraat in Antwerpen, strekt zich uit tot aan de Lange Nieuwstraat. De negen verdiepingen plus de ondergrondse etage zijn goed voor in totaal 35.955 vierkante meter. Door de technologische evoluties worden grote centrales overbodig en dus wil het telecombedrijf ze vervangen door kleinere centrales.

Het pand op de Meir is om die reden veel te groot en dus besliste Connectimmo, de vastgoedpoot van Proximus, om het pand te verkopen. Het is nu ook verkocht aan Belgische vastgoedontwikkelaars. De kopers wensen liever anoniem te blijven, maar zeker is wel dat op het gelijkvloers handelszaken komen. De rest van het gebouw zal plaats bieden aan kantoren en appartementen.

Kwaliteitsvolle kantoorlocaties

Tot maart 2019 kan het huidig personeel van Proximus de kantoorlocatie nog gebruiken. “Ondertussen zijn we op zoek naar een geschikte locatie voor na 2019, waarin ook andere kantoren van Berchem en Silsburg zullen worden samengebracht”, zegt Jan Margot van Proximus.

“De overeenkomst met de kopers is een win-winsituatie. Wij kunnen tot eind 2019 in het pand blijven, waarna de koper meteen aan de slag kan. Als we het pand pas zouden verkopen wanneer we weg zijn, zou het misschien jaren leeg staan. Dat is nu niet het geval. Deze transactie in Antwerpen is ook een mooi voorbeeld van wat we op veel plaatsen in het land doen: onze telecominstallaties vervangen modernere varianten, en ze op dezelfde of op een andere site plaatsen. Dat is energie- en kostenbesparend, en biedt de kans om leeggekomen gebouwen weer te commercialiseren en de medewerkers onder te brengen in kwaliteitsvolle nieuwe kantoorlocaties.”