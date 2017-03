Bloemen voor vrouw die heldendaad verrichtte

Antwerpen - Onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) bracht donderdag een bezoek aan Sint-Norbertus Antwerpen. Hij was daar om leerkracht ­Geertje Geeraerts in de bloemetjes te zetten, op vraag Elke ­Verswijfel, één van de studentes verpleegkunde.

Elke spotte een paar weken geleden een verwarde, schaars gekleedde oude man in de straat voor de school. Ze dacht ook symptomen van dementie te herkennen en greep meteen in. Samen met haar leerkracht Geertje kon Elke de man, die erg angstig en agressief was, in veiligheid brengen.

Elke werd door haar leerkracht al in de bloemetjes gezet voor haar heldendaad, maar Elke wilde dat ook Geertje de welverdiende erkenning kreeg. Daarvoor schakelde ze schepen Marinower in.