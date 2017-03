Vakantiegeld kwijt na boeking via gehackte site

Mol - Wat een leuke vakantie moest worden, werd voor Henri Bergmans een fiasco. Het vakantiehuis dat hij had geboekt via Airbnb verdween na een betaling van 2.140 euro van de website.

Henri Bergmans uit Mol-Wezel ging in januari op zoek naar een ­leuke vakantiebestemming. Via de website www.airbnb.be vond hij een vakantiehuis voor vijf personen in Barcelona. “In het verleden had ik al eens een vakantiewoning geboekt via Airbnb en dat verliep zonder problemen”, vertelt hij. “Ook deze keer leek alles volgens de normale procedures te verlopen. Op de website vond ik ook meer gedetailleerde gegevens van het huis in kwestie en de contactgegevens van de eigenares, een zekere ‘Livia’. Zodra ik aanklikte dat ik wilde boeken, kreeg ik een mailtje met de betaalinstructies.”

Oplichting

Dit beeld gebruikten de hackers om Henri te misleiden. Foto: RR

Nietsvermoedend stortte Henri 2.140 euro op de vermelde rekening en stuurde hij nog een bevestigingsmail. Daarna liep het mis. “Toen ik twee dagen na mijn mailtje nog niets had gehoord, rook ik onraad”, zegt Henri. “Ik klikte de site met de ­detailgegevens van het vakantiehuis aan en kreeg de melding dat ik slachtoffer was van oplichting. ­Ondertussen zijn er ook geen gegevens meer terug te vinden van het bewuste vakantiehuis. Ook de ­profielgegevens van de ‘eigenares’ zijn plots verdwenen.”

Henri is ervan overtuigd dat de website van Airbnb werd gehackt door oplichters. “Alles wijst in die richting”, zegt hij. “Er is op de website niets meer terug te vinden van het huis en de ‘eigenares’. De oplichters zijn heel grondig te werk gegaan, want alles leek alsof het van Airbnb zelf kwam. Van de proce­dures tot het logo.”

Meteen probeerde Henri via Airbnb een oplossing te zoeken. ­Tevergeefs. “Airbnb vermeldt nergens een telefoonnummer of een mailadres waar ik mijn verhaal kwijt kan”, zegt hij.