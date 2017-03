Kobe Ilsen krijgt deze eindeloze lijst kanjers over de vloer

Bart Peeters, Tom Waes, Erik Van Looy, Tom Lenaerts, Jeroen Meus, Gert Verhulst, Maaike Cafmeyer, Olga Leyers en Tine Embrechts: vanaf zondag 9 april verwelkomt Kobe Ilsen (35) de grote kanonnen in zijn spel- programma De Drie Wijzen.

“Alles wat Eén groot maakt, zit hier samen”, zegt Kobe Ilsen over de indrukwekkende gastenlijst van De Drie Wijzen, de televisieklassieker die na achttien jaar terugkeert naar het scherm.

Sven de Leijer, Steven Van Herreweghe, Siska Schoeters, Rob Vanoudenhoven, Peter Van de Veire, Danira Boukhriss, Sam Gooris, Marleen Merckx, Goedele Wachters en Cath Luyten: de lijst met kanjers is eindeloos. Blijkbaar waren er zelfs die zélf belden om mee te mogen doen aan de volledig opgefriste versie van de klassieker die van 1989 tot 1999 op de openbare omroep te zien was. Voor de nostalgici: op 23 april is er een speciale aflevering ten voordele van Kom op tegen Kanker met oudgedienden Jacques Vermeire, Gerty Christoffels en Walter Grootaers. Ook Kurt Van Eeghem, de presentator van weleer, duikt in die aflevering op.

Volgens Kobe Ilsen is het spelprogramma met respect opgefrist en herwerkt. “Het is een ode aan het origineel en de start van iets nieuws.” In een nieuwe rubriek trekt Kamal Kharmach eropuit om bekende en onbekende Vlamingen naar hun strafste verhaal te vragen. Artiesten als De Romeo’s, Isabelle A en Bart Kaëll brengen ook een onderwaterversie van hun bekendste hit.

Foto: Frank Bahnmuller