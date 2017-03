"Gluren naar de jongens is ten strengste verboden"

Essen - De lagere school Sint-Jozef in Essen vierde gisteren haar negentigste verjaardag. Dat deden ze in stijl. De kinderen kwamen naar school in oude klederdracht. En zoals het destijds hoorde, werden de jongens en meisjes netjes van elkaar gescheiden.

De lagere school van Sint-Jozef, ook wel Potlodenschool genoemd, legde de eerste steen in 1927 in wijk Statie. Het dorpsschooltje van de Broeders verhuisde 20 jaar geleden naar het oude rusthuis Sint-Michaël in de Maststraat. Ondertussen bestaat de school 90 jaar en dat werd gevierd met een terug-in-de-tijd-dag.

"Kinderen van deze tijd weten niet hoe het er 90 jaar geleden aan toe ging", zegt directeur Peter Francken. "Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om ze in oude klederdrachten naar school te laten komen en hen te laten kennismaken met de gewoonten van toen."

De dag begon met een optocht met een trommelaar en een vlaggendrager van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde. In stoet gingen de kinderen naar de grot om er te bidden. “Jongens en meisjes uiteraard apart, zoals het destijds ook gebeurde.”

Daarna was het tijd voor de les. Meesters Stan kwam vertellen hoe er vroeger werd lesgegeven. Handen op de bank, stilzitten, en rechts schrijven. Jammer voor de linkshandige want die kreeg dan een tik van de stok. En wie het helemaal te bont maakte in de klas, mocht ezelsoren dragen. Tijd voor ontspanning was er met oude volksspelen en handwerken voor de meisjes.

“Het is wel wennen aan de klederdracht”, zegt de zorgjuf. “Maar het bevalt me beter dan verwacht. Het is opvallend hoe de kinderen zich toch anders gedragen. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat jongens en meisjes vandaag apart zitten.”

“Lekker rustig zo”, zegt Kato. “Geen last van jongens.”

Al was niet iedereen het daar over eens want naar de jongens kijken was uit den boze. En dat was voor sommige best wel lastig. “Onze vriendjes zitten daar”, zeggen drie vriendinnen. “Dus kijken we toch wel stiekem.”

Wanneer zuster Carina de ondeugendheid opmerkt, spreekt ze de leerlingen streng toe. “Zag ik jullie daarnet niet gluren? Dat gaan we dus niet meer doen. Zullen we dat afspreken?”

Waarop de meisjes al giechelend antwoorden. “Ja, zuster Karina.”

Boterhammetjes moesten de kinderen niet meebrengen. De school bood hen net als vroeger boterhammetjes met choco, confituur of poepgelei aan.