Verzekeringsagent maakt mogelijk tientallen slachtoffers

Kasterlee - Bij de federale gerechtelijke politie in Mechelen zijn de voorbije dagen volgens het parket “vele telefoontjes” binnengelopen van mogelijke gedupeerden van beleggingsadviseur Bart V.L. (41) uit Tielen (Kasterlee). Hij zit sinds vorige week in de gevangenis.

“We verwachten dat er op termijn tientallen gedupeerden zich melden”, zegt Inge Delissen van het parket in Turnhout. “Iedereen die belt, wordt uitgenodigd voor een gesprek. We proberen de klachten te centraliseren bij de federale politie in Mechelen. Maar gedupeerden kunnen ook hun advocaat inschakelen of naar de lokale politie stappen.”

Bart V.L. wordt verdacht van oplichting voor 2 miljoen euro.