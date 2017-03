Acheampong trapt talmend Anderlecht naar zevende hemel in Europa League

Anderlecht heeft het niet cadeau gekregen tegen APOEL Nicosia, maar na de inbreng van Mister Europe Franck Acheampong viel dan toch de beslissing. De Ghanees stond nog geen twee minuten op het veld en trapte de 1-0 tegen de touwen. Anderlecht zit zo, samen met Racing Genk, in de trommel voor de kwartfinales van de Europa League. De loting vindt vrijdag om 13u plaats.

In vergelijking met de heenmatch in Nicosia wijzigde Anderlechtcoach René Weiler zijn ploeg op één positie. Kara Mbodji kwam in de plaats van Bram Nuytinck. Op het middenveld speelde paars-wit met Stanciu, Chipciu, Tielemans, Dendoncker en Hanni. Teodorczyk was de spits van dienst in deze fase van de competitie. APOEL Nicosia rekende opnieuw op goaltjesdief Sotiriou, die zijn rentree maakte na een schorsing. Igor De Camargo bleef ook staan in de basis, Urko Pardo zat op de bank.

Flauwe eerste helft

Anderlecht had in Cyprus een goede uitgangspositie veroverd na een 0-1 zege, maar moest toch op zijn hoede zijn voor de aanvallende Cyprioten. De Brusselaars legden echter van bij de start een hoog tempo op en zetten ook goed druk. Het leverde heel wat kansen op voor paars-wit voor de rust, maar scoren lukte niet.

Teodorczyk kreeg een opgelegde kans na een dieptepass van Hanni, maar trapte op APOEL-doelman Waterman. Die moest even later alles uit de kast halen op een schot van Stanciu, maar deed dat ook met verve. De 0-0 halfweg was dan ook een logische tussenstand. Geen reden tot paniek, maar de vrees voor een uitdoelpunt bleef toch wel in het Astridpark.

Foto: Photo News

Mister Europe

Die vrees werd bijna werkelijkheid aan het begin van de tweede helft. Sotiriou, tot dan onzichtbaar in de wedstrijd, haalde vanuit het niets hard uit, zijn bal belandde gelukkig in het zijnet. Anderlecht bleef zoeken naar het gaatje met een snedige actie, want de stilstaande fases zorgden op geen enkel moment voor wat gevaar. Weiler bracht dan maar de vinnige Acheampong tussen de lijnen, en “Mister Europe” maakte meteen zijn naam waar. Nog geen volle twee minuten na zijn invalbeurt trapte hij een afgeweerde voorzet van Hanni tegen de touwen: 1-0, Anderlecht kon eindelijk wat rustiger ademhalen.

Frank Acheampong has been directly involved in 6 goals in 9 #UEL games for @rscanderlecht this season (3 goals, 3 assists). pic.twitter.com/C8lFmyK3Su — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2017

APOEL moest nu dus nog tweemaal scoren, maar bleek daar op geen enkel moment toe in staat. De ‘Cypriotische Teo’ Sotiriou stond op een eiland te voetballen, Igor De Camargo werkte zich te pletter en werd 18 minuten voor tijd naar de kant gehaald. In de slotfase moest Ruben zich toch nog tweemaal onderscheiden, op een pegel van Artmatas ging de Spanjaard goed plat. Vijf minuten voor affluiten toonde Ruben zich nogmaals, maar ditmaal schreeuwde hij het uit van de pijn. Na een duel met invaller Yambéré kwam de goalie slecht neer, maar na behandeling met de spuitbus kon hij wel weer verder.

Foto: Photo News

Anderlecht speelde de wedstrijd eenvoudig uit, en mag vrijdag samen met Genk in de trommel voor de loting van de kwartfinales. Die loting voor de Europa League vindt plaats om 13u, nadat er eerst geloot wordt voor de Champions League.

Deze ploegen spelen de kwartfinales in de Europa League:

Anderlecht

Genk

Besiktas

Celta de Vigo

Ajax

Lyon

Schalke

Manchester United