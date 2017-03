Ruben Bemelmans naar kwartfinales op Challenger Drummondville

Ruben Bemelmans (ATP-154) heeft zich donderdag voor de kwartfinales van het met 75.000 dollar gedoteerde challengertoernooi in het Canadese Drumondville geplaatst. De 29-jarige Limburger, vierde reekshoofd op het hardcourt in Quebec, nam in de tweede ronde met 6-4 en 7-5 de maat van de Brit Liam Brady (ATP-330).