Diamantspeurder vrijgesproken voor witwassen, maar nog altijd geschorst: “Hij kan nog een sanctie krijgen”

Mechelen / Antwerpen - Agim D. uit Mechelen, een commissaris van de diamantafdeling van de Antwerpse federale politie bij wie thuis voor een half miljoen euro aan diamanten werd gevonden, is vrijgesproken voor witwaspraktijken. Hij werd wel schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. De politieman verwijderde met Tipp-Ex een zin in een document van de Verenigde Naties.

Politieman Agim D. (47) uit Mechelen was jarenlang het gezicht van de strijd tegen diamantfraude in Antwerpen. Toch kwam hij twee jaar geleden zelf in ­nauwe schoentjes toen er bij een huiszoeking in ...