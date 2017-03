Summerfestival ondergaat grondige facelift: “Een stukje Ibiza naar Antwerpen halen”

Het Antwerpse muziekfestival Summerfestival krijgt een nieuwe organisatie achter zich. Atmosphere Architects neemt de fakkel over. Het festival ondergaat een grondige facelift. “Anno 2017 zijn jongeren voornamelijk uit op multi-sensoriële ervaringen”, meent organisator Wim Van der Borght.

Het tweedaagse Summerfestival, dat vorig jaar meer dan 42.000 muziekliefhebbers naar de Middenvijver op Linkeroever lokte, trekt voortaan een nieuwe kaart. Naast het nieuwe management van Atmosphere Architects, dat ook Laundry Day overkoopt, krijgt het festival een complete transformatie. “Summerfestival beschikt over een aantal unieke troeven die we tijdens de komende editie volop gaan uitspelen”, zegt organisator Wim Van der Borght. “Er werden drie aparte onderzoeken uitgevoerd naar de doelgroep, die voornamelijk bestaat uit jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Voor een groot deel onder hen is Summerfestival de eerste kennismaking met het festivalgebeuren, voor een ander deel is het dé start van het vakantieseizoen.”

Vijf grote pijlers

Om die doelgroep tegemoet te komen wil Summerfestival “veel meer bieden dan een standaard festival”. “Anno 2017 zijn jongeren voornamelijk uit op multi-sensoriële ervaringen”, vertelt Van der Borght. “We brengen vanaf dit jaar naar Antwerpen een stukje Ibiza, wat voor onze doelgroep de ideale vakantiebestemming blijkt te zijn. Aan de hand van vijf grote pijlers (holiday destination, music, food & drinks, sports, mode) zullen wij dat Ibiza-gevoel naar ons festivalterrein brengen. Niet alleen zal het muzikale aanbod met top-DJ’s een weerspiegeling zijn van hun leefwereld, we trekken ook volop de kaart van beach, sport en ontspanning. Daarnaast geven wij ook een verrassende invulling aan catering en spelen wij in op vakantie en vriendschap.”

De organisatie belooft verder dat de gloednieuwe formule het Summercamp, waar de festivalgangers vier dagen kunnen kamperen, onder handen wordt genomen. De nieuwe groep achter het festival mikt op een kleine 50.000 bezoekers. Ondertussen zijn er 7.000 tickets de deur uit.

Summerfestival gaat dit jaar door op 1 en 2 juli op de Middenvijver op Linkeroever. De camping Summercamp gaat al een dag eerder open en sluit een dag later. Een dagticket kost 49 euro in voorverkoop, een weekendticket 92 euro en voor een campingticket betaal je 35 euro.