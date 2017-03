Mechelse Sint-Janskerk moet meer toeristen lokken naar Dijlestad

Mechelen - De Mechelse Sint-Janskerk zal in de toekomst nog meer uitgespeeld worden als toeristische trekpleister. Misvieringen zullen er blijven plaatsvinden maar stad, bisdom en kerkfabriek hebben een akkoord om de 15de-eeuwse gotische kerk zo veel mogelijk te ontsluiten voor kunstliefhebbers.

De Sint-Janskerk krijgt in de toekomst een gedecentraliseerd toeristisch onthaal met specifieke info over de kerk maar ook algemene toeristische info in vijf talen. Ook de bijzondere kerkschatten, waaronder de altaartriptiek van Rubens, krijgen een maximale ontsluiting.

Dat staat onder meer in een intentieverklaring voor de nevenbestemming voor de Sint-Janskerk dat zopas goedgekeurd is door zowel de kerkfabriek, het bisdom en het stadsbestuur. Nu kan werk gemaakt worden van een concreet werkplan, dat verder opgevolgd zal worden door Torens aan de Dijle en de stadsdiensten.

“We hebben al een aantal herbestemmingen zoals voor de Sint-Albertuskerk in Muizen, dat als ontmoetingscentrum voor de buurt zal fungeren. In de Sint-Gummarus komt een co-housing-project. We hebben ook de nevenbestemmingen voor de Colomakerk (polyvalente gemeenschapsruimte) en de Sint-Pieters- en-Pauluskerk (concerten). En nu hebben we een akkoord met de kerkfabriek en het bisdom om ook voor de Sint-Janskerk een nevenbestemming uit te werken”, zegt schepen Geypen.

Concreet betekent dit dat de eredienst de hoofdfunctie blijft, maar dat ook een deel van het prachtige kerkgebouw kan ingericht worden voor andere doeleinden waarmee we een breder publiek en nog meer toeristen kunnen bereiken”, vertelt de schepen verder.

François Verberdt, voorzitter van de kerkfabriek, zegt dat hij tevreden is over het gesloten akkoord. “We staan er volledig achter. Met de nevenbestemming zal worden gezocht naar een evenwicht tussen de religieuze functie en de optimale ontsluiting. Bedoeling is dat beide functies elkaar maximaal verstreken”, zegt Verberdt.