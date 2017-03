Brugse beloften verslaan Parma met 3-0 op de Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben donderdag een vlotte zege geboekt in hun tweede wedstrijd van de Viareggio Cup. In het Toscaanse Quarrata versloegen ze Parma met 3-0. Bij de rust stonden ze 1-0 voor. Fran Brodic (12e), Dennis Van Vaerenbergh (56e) en Ahmed Touba (73e) scoorden.

Coach Sven Vermant bracht Teunckens, Nuyts, Touba, Lynen, Van Landschoot, Ito, Schryvers, Osei-Berkoe (79. Cornett), Tanghe, Brodic en Van Vaerenbergh in stelling.

In de andere wedstrijd van groep G won Cagliari met 3-1 van Genoa, dat dinsdag 2-2 gelijkspeelde tegen Club Brugge. Cagliaro won eerder met 4-1 van Parma en gaat met het maximum van 6 punten aan de leiding in groep 9, voor Brugge (4), Genoa (1) en Parma (0). Zondag geven de Bruggelingen Cagliari partij in Santa Croce sull’Arno. De tien groepswinnaars en zes clubs die tweede worden in hun groep gaan door naar de achtste finales.

In 2015 bereikten de Brugse beloften de achtste finales, vorig jaar namen ze niet deel. In 2013 wist Anderlecht, met toen onder andere Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen in de gelederen, de Viareggio Cup te winnen door in de finale AC Milaan te verslaan.