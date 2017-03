“Meghan Markle mag niet naar Pippa’s trouwfeest komen”

De Britse pers is weer op dreef: begin deze week suggereerden de media dat prins William aan het flirten was met een topless model en nu gonst het van de geruchten dat het Meghan Markle geen uitnodiging zal ontvangen voor Pippa’s huwelijk. De reden? De ‘Suits’-ster en prins Harry zijn niet getrouwd.

Pippa Middleton en haar verloofde James Matthews stappen in mei in het huwelijksbootje en de Britse pers is naar eigen zeggen op de hoogte van Pippa’s wensen dankzij een anonieme bron. De zus van Kate Middelton zou een no ring, no bring- regel willen invoeren. Dat betekent dat alleen koppels met een trouwring rond hun vinger welkom zijn. Aangezien prins Harry en zijn Meghan (nog) niet getrouwd zijn, zou de actrice dus niet mogen meekomen.

Noch Pippa, noch haar entourage hebben op de roddel gereageerd. Het blijft dus afwachten tot in mei om te zien of Harry met zijn plus one op het feest verschijnt. Eén ding is zeker: de verliefde zieltjes hebben samen hun eerste huwelijksfeest achter de rug. Eerder deze maand gingen ze op Jamaica naar de bruiloft van Harry’s vriend Tom Iskip en Lara Hughes-Young. Als ze samen niet welkom zijn bij Pippa, dan hebben ze binnenkort misschien zelf een trouwfeest te plannen. Want een verloving is - alweer volgens dezelfde Britse pers - niet veraf.