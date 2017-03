Cafébaas krijgt zeven jaar cel voor ‘weerzinwekkende’ zedenfeiten

Turnhout - Voor zware zedenfeiten met minderjarige jongens heeft Jelle C. (25) uit Turnhout in beroep zeven jaar celstraf gekregen. De perverse kroegbaas overweegt in Cassatie te gaan.

Ooit was Jelle C. de jongste cafébaas op de Grote Markt in Turnhout. Maar het succes steeg de waard van de Obelisk naar het hoofd. Op 25 september 2014 dienden de ouders van een 16-jarige klacht tegen hem in omdat hun zoon seksuele handelingen had moeten stellen. Zes dagen later was zijn kroeg verzegeld.

Jelle C. misbruikte minstens twintig jongens. Hij lokte hen naar zijn woning of café met de belofte dat ze tot 20.000 euro konden verdienen. “Rijke vrouwen wachten op jullie als escort. Maar jullie moeten je eerst bewijzen”, zei hij, terwijl hij de slachtoffers onder schot hield. Hij filmde alles met zijn iPhone.

Minstens vier jongens die zijn verkracht, waren jonger dan 16 jaar. Jelle C. werd ook schuldig bevonden aan ontucht en prostitutie van minderjarigen, aanrandingen, inbreuken op de drugs-, wapen- en hormonenwetgeving, cocaïnehandel, oplichting en valsheid in geschrifte.

Een 16-jarige moest een mensonterende behandeling ondergaan. Hij kreeg wasknijpers op zijn geslachtsdelen en zijn schaamhaar werd in brand gestoken. Hij moest ook uitwerpselen eten en toiletwater drinken.

In oktober 2016 kreeg Crols zeven jaar effectieve celstraf. Hij mag ook tien jaar lang geen café uitbaten of zich engageren in een vereniging die werkt met jongeren. Zijn burgerrechten is hij voor tien jaar kwijt. Het hof van beroep bevestigde donderdag de straf van zeven jaar.

De beklaagde zat in totaal al 23 maanden in voorarrest, sinds juni 2016 met een enkelband. “We overwegen Cassatieberoep”, zegt meester Karolien Van de Moer. “Als de straf definitief is, moet mijn cliënt nog minstens vijf maanden opnieuw naar de gevangenis. Maar het is de strafuitvoeringsrechtbank die beslist over zijn verzoek tot vrijlating.”