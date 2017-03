Pedofiele theatermaker die zestigtal tieners benaderde riskeert 8 jaar cel

Turnhout - Het openbaar ministerie heeft acht jaar cel, 6.000 euro boete en vijf jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor Joachim P. (28). De twintiger had een zestigtal tienerjongens seksuele voorstellen gedaan via sociale media, zelfs nog nà een eerdere veroordeling. Hij was ook gewoon blijven verder werken met jongeren in een jeugdtheatervereniging in Turnhout.

Joachim P. had tussen januari 2010 en september 2012 een dertigtal jongens tussen 12 en 15 jaar benaderd via vier valse Facebookprofielen met meisjesnamen. Hij voerde seksueel getinte gesprekken met de tieners en vroeg hen om naaktfoto’s te sturen of om te masturberen voor de webcam. De vader van een 15-jarige jongen was op de gesprekken uitgekomen en had op 17 december 2011 klacht ingediend. Nog meerdere ouders volgden.

Onderzoek op de IP-adressen leidde de politie naar Joachim P. uit Antwerpen. De beklaagde gaf de feiten meteen toe en zei dat hij als kind seksueel misbruikt werd. Hij liet in 2015 verstek gaan op zijn proces en kreeg toen vijf jaar cel, 6.000 euro boete en werd vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

De twintiger werd opgespoord, maar slaagde er tot september 2016 in om uit handen van het gerecht te blijven. Een alerte burger legde toen de link tussen een krantenartikel over zijn veroordeling en zijn werkzaamheden bij het Theaterlab in Turnhout. Hij werd aangehouden en tekende verzet aan.

Joachim P. bleek na zijn veroordeling nog nieuwe feiten gepleegd te hebben. Op zijn gsm werden seksueel getinte gesprekken met 27 tienerjongens aangetroffen die hij via sociale media gecontacteerd had. Eén van de slachtoffers was de broer van een meisje dat bij Theaterlab werkte. Joachim P. gaf ook de nieuwe feiten toe. Hij had hulp gezocht, maar was met de therapie gestopt. Het openbaar ministerie vorderde voor beide zaken samen acht jaar cel, een boete en een terbeschikkingstelling.

De verdediging pleitte voor een celstraf deels met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Joachim P. heeft zijn therapie weer opgestart in de gevangenis en wil die ook voortzetten. Volgens zijn advocate Kirsten Pepermans heeft hij ook schuldinzicht en spijt. Voor de rechtbank was het echter moeilijk peilen naar zijn intenties, aangezien Joachim P. zijn proces niet wilde bijwonen. De zaak wordt daarom op 21 maart voortgezet en dan zal de beklaagde aanwezig moeten zijn.