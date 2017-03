Guatemalteekse zusters bezoeken Ranstse roots

Ranst - Het Ranstse Annuncia instituut kreeg opvallend bezoek van twee Guatemalteekse zusters Annonciaden die kwamen kijken waar de roots van hun orde liggen. Ze werden rondgeleid door zuster Emerence Brants die in Ranst woonde en er als kind hard werkte in het tuinbedrijf van haar ouders in de Ranstse Kriekenstraat. Ondertussen is ze 75 en algemene overste van de zusters Annonciaden in Huldenberg.

Ze liep school in de Ranstse school in de Gasthuisstraat en veel van de oude gebouwen staat er niet meer. “Ik heb hier les gevolgd tot in 1954. De school is hier gesticht in 1844 dank zij pastoor Van Hemel die zijn huis schonk aan de kerkfabriek van Sint Pancratius. Zo werd het mogelijk voor de zusters Annonciaden om hier een zondags- en meisjesschool op te starten. Ze begonnen met tien kinderen en nu zitten er hier meer dan vijfhonderd.

In 1963 trokken zusters van onze orde naar het Midden-Amerikaanse Guatemala. Daar werd na verloop van tijd ook een afdeling van de Annonciaden opgestart. Nu is het de bedoeling dat ze zien waar de roots van hun orde liggen. Daarom verblijven zuster Veronica en Sandra hier zo’n twintig dagen en vandaag bezoeken we Ranst. We krijgen toelichting van heemkundige Frans Schelfhout en Peter Houlleberghs die pastoraal verantwoordelijke in van de parochie.”

Tijdens de tocht door de schoolgebouwen samen met directeur Johan Akkermans werden de zusters getroffen door de vrolijke wanorde van de moderne kleuterklassen. “In onze tijd lag alles netjes geordend maar in deze grote ruimtes kunnen de kinderen zich ongetwijfeld beter uitleven” merkte zuster Brants op.

Bij de jongste kleuters wachtte zuster Brants nog een verrassing. Juf Nancy ’s moeder bleek nog met zuster Emerence in de klas gezeten te hebben. Ook de zusters uit Guatemala waren onder de indruk van de school en klapten mee voor de jarige kleuter die van de bezoekers een ‘lang zal ze leven’ te horen kreeg.