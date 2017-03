Grote brand op militair domein Klein Schietveld

Brecht - Op het militair domein Klein Schietveld in het Brecht woedt donderdagmiddag brand. De brandweerkorpsen van Kalmthout, Essen en Wuustwezel zijn ter plaatse.

De brand op het schietveld in Brecht brak uit rond 12 uur. Er zijn verschillende brandhaarden en het vuur dreigt over te slaan naar de aanpalende bosstrook. Een 100-tal brandweerlieden uit Brecht en omliggende gemeenten doen samen met luchtsteun van verschillende helikopters die water lossen hun uiterste best om dit te voorkomen. De Wuustwezelsteenweg is afgesloten vanaf het rondpunt in Brecht tot aan de Kantweg. Mogelijk ontstond de brand door een schietoefening. .

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM