Voetballer mist reuzenkans voor doel, maar ontgoocheling duurt niet lang

Missen is menselijk, maar hetgeen wat Simon Ainge, speler van Engelse zesdeklasser Harrogate Town, over wist te trappen was wel erg opmerkelijk. De Brit had een bal van op twee meter amper binnen te tikken in het doel van Gloucester City, maar kon die op onbegrijpelijke wijze niet laag houden.

Het publiek kon het nauwelijks geloven. Na een goed uitgespeelde aanval van de bezoekers kwam een perfect afgeleverde voorzet in de voeten van Ainge. Missen leek opeens moeilijker dan binnenschieten, maar dat was niet het geval voor de Brit. Met een krachtige trap besloot hij hoog over het doel, tot frustratie bij de supporters.

Gelukkig bleef de ontgoocheling niet lang nazinderen. Amper een minuut later opende Harrogate alsnog de score, mede dankzij een knappe trap van... Ainge. Een overwinning sleepten ze weliswaar niet uit de brand, het werd na negentig minuten 1-1.