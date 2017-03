Ex-schooldirecteur krijgt celstraf en rijverbod voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

Geel - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de ex-schooldirecteur Ed Vannuten (60) uit Geel schuldig bevonden aan onopzettelijk doding. Hij veroorzaakte op 30 januari 2014 een dodelijk verkeersongeval in Geel. Hij reed een fietser aan. De 27-jarige Sara Collaer die achterop zat, overleed na enkele maanden in coma te zijn geweest.

De bestuurder, die op dat moment schooldirecteur was in Westerlo, pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf. Voor het dodelijke ongeval en het vluchtmisdrijf veroordeelde de politierechtbank hem in november 2015 tot een gevangenisstraf van 15 maanden (waarvan 6 maanden effectief) en een rijverbod van 2 jaar en 3 maanden.

De schooldirecteur tekende beroep aan tegen zijn veroordeling voor onopzettelijke doding, maar de correctionele rechtbank heeft de beslissing van de politierechtbank nu bevestigd.