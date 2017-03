Dit is de eerste trailer van de nieuwe ‘Love Actually’

Liefhebbers van de betere romantische komedie: ga gerust even zitten, want hier is een nieuwe teaser van het vervolg op de klassieke kerstfilm ‘Love Actually’. De sequel is gemaakt naar aanleiding van Rodeneuzendag , een liefdadigheidsactie waarmee geld wordt ingezameld voor kansarme jongeren in Engeland en Afrika.

Het is alweer veertien jaar geleden dat ‘Love Actually’ uitkwam. Sindsdien wordt de film bijna elk jaar uitgezonden in de kerstperiode en maken de verschillende liefdesverhalen mensen nog steeds week. De makers vonden het na al die jaren tijd voor een vervolg en dat wordt op vrijdag 24 maart uitgezonden op BBC One ter ere van Red Nose Day.

De kortfilm zal twintig minuten duren en tonen hoe het de koppels uit de eerste prent is vergaan. Onder meer Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Andrew Lincoln en Rowan Atkinson kruipen weer in de rol die ze in de originele film uit 2003 vertolkten.



Eerder deelde producer Emma Freud al beelden vanop de filmset via Twitter. Daaruit blijkt dat de premier, gespeeld door Hugh Grant, nog altijd een koppel vormt met zijn secretaresse Natalie. Bekijk hieronder nog eens de trailer van de eerste film, waarop de nieuwe trailer is gebaseerd.