Lijk aangetroffen onder snelwegbrug

Brussel - Onder een brug boven de Brusselse Ring ter hoogte van Halle is woensdag rond het middaguur een levenloos lichaam aangetroffen.

Het gaat om de brug van de Arenbergstraat in het Halse gehucht Essenbeek. Het lichaam bevond zich pal onder de brug in het verlengde van de snelwegberm van de Brusselse Binnenring richting Brussel, en was in verregaande staat van ontbinding.

Wie de akelige vondst deed, was gisteren niet duidelijk. Zowel de lokale politie Zennevallei als de federale wegpolitie kwam ter plaatse, en het parket Halle-Vilvoorde werden op de hoogte gebracht.

Speurders van het labo, van het Disaster Victim Identification (DVI) en van de dienst forensische geneeskunde van het UZ Leuven voerden sporenonderzoek uit.

“De persoon in kwestie was al even overleden”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De wetsdokter heeft niet meteen verdachte elementen opgemerkt. Alles wordt nu in het werk gesteld om het lichaam te identificeren.”