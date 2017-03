Paddy Lowe wordt technisch directeur bij F1-renstal Williams

Paddy Lowe is donderdag aangesteld als nieuwe technisch directeur van Formule 1-team Williams. De 54-jarige Britse ingenieur had in januari Mercedes verlaten. Met de Duitsers vierde hij sinds zijn komst in 2013 meerdere wereldtitels bij de rijders (met Rosberg en Hamilton) en constructeurs.

Lowe kent het huis van Williams want hij begon er zijn carrière in de F1 in 1987. Zes jaar later verliet hij het Britse team. Lowe wordt bij Williams ook aandeelhouder en zal zetelen in de directieraad.

Het nieuwe F1-seizoen start volgende week zondag (26 maart) met de Grote Prijs van Australië in Melbourne.