Hacker lekt compromitterende foto's van twee bekende actrices

Emma Watson en Amanda Seyfried zijn in alle staten, nadat een hacker erin slaagde om persoonlijke foto's van hen te stelen, die sinds dinsdag op het internet circuleren. De beide actrices schakelden een advocaat in om de verdere verspreiding van de beelden te voorkomen en de zaak uit te spitten.

Op een nogal schunnig forum zijn dinsdag persoonlijke foto's van de actrices Emma Watson en Amanda Seyfried verschenen. De foto's van Emma Watson (26) die gelekt zijn, zijn bikinifoto's uit de privécollectie van de actrice die genomen zijn tijdens een passessie met haar styliste twee jaar geleden.

De hackers plaatsten ook naaktfoto's van een vrouw op het forum en beweren dat het om Emma Watson gaat. Dat kunnen ze echter niet hard maken, omdat het gezicht van de vrouw niet zichtbaar is op de foto's. De actrice stuurde op woensdag alvast een mededeling uit met de expliciete boodschap dat zij niet de dame op de naaktfoto's is. Emma Watson schakelde ondertussen al een advocaat in om de hele zaak te onderzoeken.

Ook Amanda Seyfried nam een advocaat onder de arm om de zaak te beslechten. De actrice heeft niet persoonlijk gereageerd op de foto's, maar haar advocaat deed dit wel. Volgens hem zijn de foto's "van zeer persoonlijke aard en tonen ze zijn cliënte tijdens intieme momenten met haar voormalige vriend (Justin Long) en in verschillende stadia van naaktheid". Voorlopig is het nog onduidelijk of de foto's van Amanda zelf of haar ex ontvreemd zijn.