Wie een tuinstraat wil, mag beginnen fantaseren

Antwerpen - Vzw ‘Antwerpen aan ’t woord’ wil deze zomer drie straten in het district Antwerpen radicaal vergroenen. Wie interesse heeft in een pop-up-tuinstraat, kan zich nog tot eind maart kandidaat stellen.

‘Antwerpen aan ’t woord’ heeft via de Burgerbegroting 40.000 ­euro ter beschikking om in de maanden juli en augustus van drie Antwerpse staten een ideale, groene straat te maken. Het gaat om een tijdelijke vergroening, maar ‘Antwerpen aan ’t woord’ hoopt dat een aantal ingrepen blijvend kunnen zijn.

De straat met het leukste maar ­tegelijk ook meest realistische ontwerp maakt kans te worden ge­selecteerd om de zomermaanden in een meer groene omgeving door te brengen.

Het project Tuinstraat van ‘Antwerpen aan ’t woord’ mag niet worden verward met het proefproject van het stadsbestuur om in het district Berchem enkele straten bij heraanleg van extra groen te voorzien. Dit project werd intussen door gouverneur Cathy Berx ­geschrapt omdat heraanleg van straten een districtsbevoegdheid is en niet alle districten bij het proefproject betrokken waren.

Moestuintje

“Met het project Tuinstraat willen we met ‘Antwerpen aan ’t woord’ bewoners oproepen hun fantasie over een groene straat de vrije loop te laten”, zegt Koen Wijnants van ‘Antwerpen aan ’t woord’. “Meer gevelgroen en aangeklede boomspiegels zijn voor de hand liggende voorstellen, maar waarom geen bijen- en vogelkasten, bakken met bomen en struiken, (kunst)gras, een moestuintje om samen te tuinieren of hier en daar een waterpartij?”

“Maar, en dat is een belangrijk, er moet een draagvlak zijn, want dit experiment is niet evident. Is iedereen bereid het groen mee te onderhouden? Kunnen er parkeerplaatsen worden opgeofferd? Hoe zit het met garages en handelaars, want een tuinstraat is een straat die verkeersvrij of verkeersluw moet kunnen worden.”

‘Antwerpen aan ’t woord’ zal na een selectie de bewoners van de pop-up-tuinstraat uitgebreid begeleiden in het opmaken van een ontwerp. “We worden hiervoor bijgestaan door een architect. De bewoners zullen verder ook worden ondersteund bij de voorbereidingen en de uiteindelijke opbouw van hun tuinstraat.”

Sinds de lancering van de oproep vorige week zijn al heel wat kandidaturen binnengelopen. “Ook opvallend veel vanuit Borgerhout, dat helaas niet in aanmerking komt voor dit Burgerbegrotingsproject. We overleggen binnenkort met district Borgerhout om het project eventueel over te nemen.”

Koen Wynants, info@antwerpenaantwoord.be