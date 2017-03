IJsjes eten en dollen in de speeltuin

Essen - Het mooie lenteweer lokte gisteren jong en oud naar buiten. Lévi (5), Axelle (2) en Felix (3) genoten gisterenmiddag dan ook volop van het mooie lenteweer.

Samen met mama Charlotte brachten ze een bezoekje aan het ijssalon en de speeltuin. Lévi koos voor chocoladesmaak, Axelle en Felix voor ­gingen voor vanille. Uiteraard met kleurige discospikkels. Na het snoepen werden de mondjes van oor tot oor weer schoon geveegd en ging het vrolijke trio nog wat dollen in de speeltuin. Mama Charlotte had het druk om haar kroost in de gaten te houden. Maar ook zij genoot op een terrasje van een drankje in de eerste lentezon.