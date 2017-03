Wat al dagen in de lucht hing, is sinds gisteren officieel: Eric Van Meir is niet langer trainer van Lierse. Het clubicoon werd op zijn vrije dag door manager Roel Rymen op de hoogte gebracht. “Dit komt niet onverwacht, maar plezant is anders.”

Begin deze week was al uitgelekt dat sterke man Maged Samy zijn coach de gemiste promotie naar de Jupiler Pro League had aangewreven en een wissel van de sportieve macht op het oog had. Die eenmansactie ...