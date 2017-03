Vrouw aangehouden na dood van zoontje (8): “Ferre sliep in de zetel omdat de rest van het huis te vuil was”

De autopsie op de 8-jarige Ferre moet klaarheid scheppen of het jongetje door zijn eigen moeder werd vermoord. De aangehouden verpleegster (43) uit Zwevegem zegt dat haar zoontje gevallen was, maar het gerecht houdt er rekening mee dat het kind mogelijk vergiftigd of verstikt werd. De omstandigheden waarin de twee leefden waren ronduit erbarmelijk. Het kind groeide op in één grote vuilnisbelt.