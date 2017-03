Boze baasjes eisen sluiting van broodfokker: “Zij geven niets om dieren”

In Antwerpen is het proces begonnen tegen dierenzaak Puppy House in Boechout en haar zaakvoerders. Honderden te jonge en soms zelfs zieke puppy’s uit Oost-Europa werden verkocht aan onwetende kopers.

Een zevental gedupeerden kwam gisteren opdagen in het Antwerpse justitiepaleis. Ze kochten allemaal een zieke puppy bij Puppy House in Boechout, het vroegere Dierenplezier. De meeste hondjes overleden kort na de aankoop. Vermoedelijk werden ze te snel bij hun moeder weggehaald en waren ze te zwak om vervoerd te worden. Hun baasjes hopen niet alleen op een schadevergoeding, ze eisen een duidelijk signaal van het gerecht: Puppy House moet onherroepelijk dicht én de zaakvoerders mogen nooit meer met dieren in aanraking komen.

Epilepsieaanvallen

Een van de slachtoffers is Laura uit het Oost-Vlaamse Hamme: zij kocht destijds bij Puppy House een beagle. “Een schattig beestje, Laura was er meteen dol op”, zegt haar mama. “Maar het ging al snel mis”, vervolgt Laura. “Op een gegeven ogenblik kreeg ze bijna om de 5 minuten een epilepsieaanval. Ik telde er op één weekend liefst dertig. Uiteindelijk is ze gestorven.”

Een ander slachtoffer is Niels Graff uit Mortsel: hij kocht een Engelse bulldog. De pup stierf na amper twee maanden. Niels is er woedend over: “Net als zo veel andere mensen ben ik belogen en bedrogen over de gezondheid van mijn hond. Die mensen geven niets om het welzijn van hun dieren. Ze beseffen niet dat het om levende wezens gaat, ze verkopen geen koelkasten.”