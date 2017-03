Overkappingsintendant verzoent water en vuur: “Niet verwacht dat ik nog zou slagen”

Antwerpen -

Intendant Alexander D’Hooghe is geslaagd in zijn opdracht. Toen hij kwam, was er nochtans scepsis. Wat kon een intendant nog veranderen aan een twintig jaar oud conflict? Maar Alexander D’Hooghe kon de politici en actiegroepen, die al jaren een bitsige strijd voeren, verzoenen en vond het ultieme compromis.