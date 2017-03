Appartementen met uniek zicht op Mannewiel

Bornem - Tegen de zomer van 2019 moeten er 35 nagelnieuwe appartementen staan langs de Temsesteenweg. Het project komt net naast visvijver Mannewiel waardoor de bewoners een schitterend uitzicht krijgen.

Vastgoedbedrijf Levanto kon de gronden naast het Mannewiel onlangs verwerven. “Het gaat eigenlijk om een stuk grond dat met een muur omringd is en waar jarenlang een architect heeft gewoond in een woning die eruit ziet als een ster”, zegt Joost Ham van Levanto. “Dat gebouw, maar ook drie rijhuisjes ernaast gaan tijdens of na de zomer tegen de vlakte en dan wordt er wellicht nog dit jaar gestart met de bouw van vier appartementsgebouwen. Drie ervan komen echt naast het Mannewiel en hebben een fantastisch zicht op het water. Het vierde gebouw ligt iets dichter bij de straat, maar heeft ook nog een zicht op het Mannewiel. Het is echt een idyllische plaats en toch pal in het centrum van Bornem. De appartementen staan op een boogscheut van de kerk.”

In de vier gebouwen komen alles samen 35 flats. “We plannen studio’s, kleine appartementen met één slaapkamer, maar ook appartementen met drie slaapkamers. En elk gebouw heeft ook nog eens een penthouse. We mikken eigenlijk op jong en oud. Maar ik ben er wel van overtuigd dat eenmaal je hier woont, je nooit meer weg wil”, zegt Ham nog.

De prijs van de appartementen hangt af van de grootte en hun ligging. “Ze beginnen bij 189.000 euro voor een studio tot iets minder dan een half miljoen voor het mooiste penthouse. Gemiddeld zijn de appartementen honderd vierkante meter groot.”

Als alles volgens planning verloopt zouden de appartementen tegen de zomer van 2019 klaar moeten zijn. Voor de buurtbewoners wordt binnenkort een infovergadering georganiseerd.