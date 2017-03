“Nu wil ik mijn record nog scherper stellen”

Puurs / Breendonk - Hij is wellicht de oudste nog werkende huisdokter van het land en daarnaast is Willy Willems (90) uit Breendonk (Puurs) ook enorm sportief. Zaterdag nam hij deel aan de 60 meter sprint en verbeterde het Belgisch record. “Mijn tijd kan en moet beter. Ik zou graag onder de 14 seconden gaan”, zegt hij.

Hoewel dokter Willy vier jaar lang weinig of geen sport beoefende om medische redenen, nam hij afgelopen weekend toch deel aan een indoorwedstrijd in Gent. “Ondanks het feit dat ik weinig getraind had, heb ik toch goud behaald in mijn leeftijdscategorie op de 60 meter sprint”, glundert hij. “Mijn tijd? 14 seconden en 23 honderdsten. Ik heb het Belgische record voor mensen van in de 90 met twee tienden van een seconde verbeterd. Ik ben er enorm trots op, maar mijn tijd moet nog beter kunnen. Ik ga weer volop trainen en hoop bij de volgende kampioenschappen onder de 14 seconden te blijven.”

Drie keer per week gaat Willy trainen. “Tijdens de winter oefen ik indoor, maar als het weer zachter wordt, dan ga ik in het Breeven in Bornem lopen. Drie kwartiertjes ongeveer. Tijdens het lopen trek ik verscheidene keren een sprintje van 60 of 100 meter.”

Naast lopen doet dokter Willy ook aan gymnastiek. “Elke ochtend voor ik naar beneden kom, beweeg ik 20 minuten. Oefeningen voor mijn rug en knieën. Bewegen is het belangrijkste wat er is om je goed te blijven voelen. Er is geen enkele pil die je zo veel voldoening en resultaat geeft als de dagelijkse beweging. Het is goed voor de spieren en voor het hart.”

Naast het sporten is Willy ook nog steeds actief als huisarts in Breendonk. “Ik ben er niet zeker van, maar ik vermoed wel dat ik de oudste nog actieve huisdokter van het land ben”, lacht hij. “Ik kon op mijn 64 met pensioen gaan. Eerlijk? Hoe dichter ik bij die leeftijd kwam, hoe meer ik in paniek raakte. Toen heb ik beslist om gewoon voort te doen. Ik doe dit nog steeds heel graag. Net als lopen en in mijn tuin werken. Wanneer ik ga stoppen? Zo lang het fysiek en mentaal gaat, blijf ik het doen.”