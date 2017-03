Beeldjes van Lierse kunstenaar prijken in Den Haag

Lier - Om het fenomeen van de kindsoldaten aan te klagen, maakte kunstenaar Erwin Geeraerts (60) uit Lier enkele honderden beeldjes. 25 ervan hangen nu in het gebouw van het Internationaal Strafhof van Den Haag.

De wieg van Erwin Geeraerts, zoon van schrijver Jef Geeraerts, stond in Congo. “Ik heb er vier jaar gewoond”, vertelt de Lierse kunstenaar. “Ondanks die korte periode is het land steeds aan me blijven kleven. De indrukken, de geuren en de sfeer van dat enorme Afrikaanse land hebben mijn jeugd gekleurd.”

Het zwarte continent neemt dan ook een belangrijke plaats in in het oeuvre van Geeraerts. “Vijftien jaar geleden pikte ik een zwarte man op die stond te liften”, herinnert hij zich. “Na een ongemakkelijke stilte van ruim een half uur vroeg ik zijn naam. Hij vertelde me dat hij L’Oublié (De Vergetene, red.) heette en een leven als kindsoldaat achter de rug had. Dat heeft me toen enorm geraakt.” Het gezicht en het verhaal van die man lieten Geeraerts niet los. “Ik voelde dat ik hier als kunstenaar iets mee moest doen.” De Lierenaar besloot honderden amorfe beeldjes te maken.

Hoe de beeldjes uiteindelijk in Den Haag terecht zijn gekomen? "Een rechter van het gerechtshof in Den Haag was enorm onder de indruk van mijn collectie”, vertelt Geeraerts. “Zo ging de bal aan het rollen.” Inmiddels hebben 124 landen het Verdrag van Den Haag geratificeerd. “Ieder land mag een werk van een kunstenaar voordragen. De keuze van België viel op mijn beeldjes.”