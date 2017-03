Anderlecht is gewaarschuwd voor APOEL: “We hebben een plannetje klaar om hen te kloppen”

Anderlecht verdedigt donderdag in de terugmatch van de achtste finales van de Europa League een 0-1 voorsprong tegen APOEL Nicosia. Maar de Cyprioten geven de moed ondanks de ongunstige uitgangspositie niet op. “We hebben een plannetje klaar om Anderlecht te kloppen”, beloofde APOEL-aanvaller Giannis Gianniotas op de persconferentie daags voor de match.

“De wedstrijd van donderdag is erg belangrijk voor club en spelers”, aldus de 23-jarige Gianniotas. “We willen absoluut doorstoten naar de volgende ronde. Het gevoel in de kleedkamer zit goed en ik ben ervan overtuigd dat we de match tot een goed einde gaan brengen. We zijn niet naar Brussel afgezakt omdat het moet, maar wel voor de winst.”

Gianniotas was, met een doelpunt in elke partij, de grote uitblinker bij APOEL toen de Cyprioten in de zestiende finales het Spaanse Athletic Bilbao uitschakelden.

“Willen eerherstel”

APOEL-coach Thomas Christiansen kon woensdagavond, een dag voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League in Anderlecht, niet anders dan toegeven dat APOEL in een moeilijke situatie verzeild was geraakt. “Het wordt niet makkelijk om de situatie hier nog om te draaien, maar we willen eerherstel”, liet de Spaanse Deen noteren.

“De 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd maakt het allemaal heel moeilijk”, opende de 44-jarige Christiansen. “Maar we gaan ons vol geven en proberen ons alsnog te kwalificeren. Om dat te realiseren zullen we alleszins meer kansen moeten creëren dan in Nicosia. En de kansen die we krijgen, moeten erin.”

“Je moet geen grote analist zijn om te zien dat dit Anderlecht veel kwaliteit heeft”, vervolgde Christiansen. “Het team heeft veel ervaring en telt enkele jonge spelers met een enorm potentieel. Maar ik herhaal dat we spelen om te winnen. Er is nog niets verloren. We zullen dominant moeten spelen en iets meer druk moeten zetten dan vorige week.”