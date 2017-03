Spanningen rond Turkije: Samenscholingsverbod in groot deel van Berchem

Berchem - Tot en met 27 maart geldt er een samenscholingsverbod in een groot deel van Berchem. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) beslist naar aanleiding van een geplande bijeenkomst van de extreemrechtse Turkse organisatie Grijze Wolven.

Eerder had burgemeester De Wever al gezegd dat de geplande meeting, waarbij politicus Ali Güler van de extreemrechtse Partij van de Nationale Beweging (MHP) een lezing zou geven, zou worden verboden. De meeting, die morgenavond zou plaatsvinden, hangt samen met het geplande en omstreden referendum in Turkije, dat moet beslissen over een grondwetswijziging van het parlementair naar het presidentieel systeem in het land en president Erdogan meer macht zou geven. Gezien de spanningen in Nederland én de aangekondigde tegenmanifestatie van het Vlaams Belang, is de veiligheid volgens de politie niet te garanderen.

Lokaal te klein

In de politieverordening over de geplande bijeenkomst wordt bovendien gesteld dat het lokaal waar de meeting zou plaatsvinden, in de Statiestraat in Berchem, veel te klein is, waardoor een groot deel van het publiek op straat zou staan. De meeting zou ook een aanzuigeffect hebben op toeschouwers van buiten de stad. Daarom is het verbod gekoppeld aan een samenscholingsverbod binnen een perimeter rond het lokaal. Onder meer de Uitbreidingstraat (met inbegrip van het De Villegaspark), de Patriottenstraat en de Boomgaardstraat vallen binnen die perimeter. De politieverordening is “bij hoogdringendheid” ingevoerd en duurt al zeker tot de gemeenteraad van 27 maart, “die voor zover als nodig, zelf regelingen ter zake kan uitvaardigen”, aldus de verordening.