VVD van Mark Rutte veruit grootste partij, Wilders scoort minder dan verwacht

Volgens de eerste exitpoll van bureau Ipsos, gemaakt in opdracht van NOS en RTL, wordt de liberale VVD veruit de grootste partij, met 31 zetels. De PVV, CDA en D66 halen 19 zetels. PVDA is de grote verliezer. Het houdt van de 38 zetels nog 9 zetels over. Het opkomstpercentage ligt op 81 procent, duidelijk meer dan in 2012 (74,6 procent).

De VVD van minister-president Mark Rutte verliest 10 zetels en de PVV van Geert Wilders wint vier zetels, minder dan voorheen verwacht. De grootste verliezer is de PVDA, de partij heeft nu 38 zetels en gaat terug naar 9. Het zou de grootste nederlaag in de Nederlandse geschiedenis kunnen worden. GroenLinks wint 12 zetels en gaat van vier naar 16 zetels. Het wordt daarmee voor het eerst de grootste partij op links. De SP moet namelijk ook een zetel inleveren: van vijftien naar veertien. D66 wint 5 zetels en het CDA wint er 6. Van de nieuwe partijen lijken enkel Denk (3 zetels) en Forum voor Democratie (2) op weg naar de Tweede Kamer.

VVD: 31 zetels

PVV: 19 zetels

CDA: 19 zetels

D66: 19 zetels

SP: 14 zetels

ChristenUnie: 6 zetels

GroenLinks: 16 zetels

PvdA: 9 zetels

SGP: 3 zetels

Denk: 3 zetels

Forum voor Democratie: 2 zetels

De VVD is op dit moment de grootste partij met 41 zetels, de PvdA 38, de PVV 15, SP ook 15, CDA 13, D66 12 en GroenLinks 4. Nederland heeft op dit moment een coalitie van VVD en PvdA. Het kabinet Rutte II maakte als eerste kabinet in Nederland sinds 1998 de gehele parlementaire periode vol.

Geert Wilders van de PVV heeft op Twitter gereageerd op de uitslag van de exitpolls. “De eerste winst is binnen, we hebben zetels gewonnen! En Rutte is nog lang niet van mij af!”

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 maart 2017

Op de website van Ipsosstaat een uitgebreide uitleg van hoe deze eerste exitpoll tot stand is gekomen. Ipsos komt om 21.30 uur met de definitieve exit-poll. Daar zitten ook de resultaten van de laatste drie kwartier van de stemperiode in (20.15-21.00 uur). De eerst officiële verkiezingsuitslagen komen pas in nacht van woensdag op donderdag, ook omdat de stemmen met de hand worden geteld.