Weekje mobilhome voor plaats op wachtlijst VBS De Wingerd

Rumst - Dinsdagochtend arriveerden de eerste ouders aan VBS De Wingerd om hun kinderen in te schrijven voor het eerste leerjaar. Nochtans is het maximum aantal inschrijvingen reeds bereikt.

Per leerjaar kunnen in Vrije Basisschool De Wingerd aan de Molenstraat in Reet (Rumst) 25 leerlingen terecht. Voor de jaren waarbij veel kleuters de overstap naar het lager onderwijs maken, is het ondertussen traditie geworden dat ouders voor de schoolpoort komen waken om zeker te zijn dat hun zoon of dochter in deze school terecht kunnen.

Daarbij wordt voorrang gegeven aan leerlingen die reeds broers of zusjes naar de school hebben gaan. Directeur Jo Van Havere was er gerust in dat dit jaar geen kampeerders aan de scholpoort zouden verschijnen omdat het quotum via broers of zussen reeds overschreden was.

